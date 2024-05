The Witcher 4 - Liam Hemsworth è il nuovo Geralt di Rivia nel trailer della serie

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il primodi The4 è stato rilasciato e i fan hanno potuto dare un primo sguardo anei panni didi. Henry Cavill ha interpretato il personaggio nelle prime tre stagioni di “The”, mentre il veterano di “Hunger Games” si occuperà del ruolo per le ultime due stagioni. Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita per la quarta stagione di “The”. Netflix ha scioccato i fan di “The” nell’ottobre del 2022 quando ha annunciato che Cavill avrebbe lasciato ladopo la terza stagione e chelo avrebbe sostituito, trasmessa nell’estate del 2023 in due parti (qui la nostra recensione). L’uscita di Cavill dal progetto ha coinciso con la notizia del suo ritorno sul grande schermo nell’Universo DC nei panni di Superman, anche se l’annuncio è stato prematuro in quanto i piani per il suo ritorno nell’Uomo d’Acciaio sono stati smentiti.

