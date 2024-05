The winner is Matteo Guidi Suo il gol granata più bello

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Mentre da ieri il direttore sportivo Moreno Zocchi ha ripreso il casting per la scelta del sostituto di Massimiliano Canzi sulla prossima panchina del Pontedera, i tifosihanno eletto il gol piùdella stagione. Tra le 59 reti realizzate in 43 partite ufficiali, 53 in campionato (38 gare), 2 nei play off (1 gara) e 4 in Coppa Italia (4 gare), i supporters pontederesi hanno votato per quella realizzata alla 23a giornata dain Pontedera-Perugia 2-3 del 27 gennaio. Un "siluro" dalla lunga distanza scagliato dal difensore classe 2003 (servito da Delpupo) dopo appena 7’ di gioco della ripresa che era servito a riaprire i giochi dopo lo 0-2 con il quale la squadra di Canzi era andata a riposo. E’ stato il secondo e ultimo gol realizzato dacon la magliain questo campionato, arrivato due turni più tardi al destro con il quale aveva firmato il 2-0 nel 4-0 alla Fermana.

