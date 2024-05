The Sandman stagione 2 | gli attori di Destino - Delirio e Prodigo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arrivano dei nuovi aggiornamenti sulla2 di Thesuglidi. Questi nomi sono molto interessanti, tra cui uno proveniente dall’universo videoludico di Call Of Duty! Dopo il grande successo che ha riscontrato la primadi The, basata sulla serie a fumetti scritta da Neil Gaiman, arrivano finalmente degli aggiornamenti per tutti i fan della serie e sono molto succose! Netflix ha infatti annunciato i nomi deglidella2 di Theche interpreteranno i ruoli di. A interpretaresarà la giovane Esme Creed-Miles, Adrian Lester sarà invece. Ma ora arriva il nome più succoso e interessante: a interpretaresarà Barry Sloane, conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato il capitano John Price nella serie videoludica di Call of Duty! I tresi uniscono al Morfeo di Tom Sturridge, Kirby, Mason Alexander Park e Donna Preston, tutti nei loro rispettivi ruoli della prima

