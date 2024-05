The Fate of Baldr è ora disponibile su PC Steam

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il team di sviluppo indie Ananki Game Studio ha rilasciato Theofquest’oggi in tutto il mondo su. Il team ha mantenuto quindi la promessa fatta appena qualche settimana fa, rilasciando questo nuovo titolo su PC attraverso, il celeberrimo store digitale di Valve. Precisiamo per chi non lo conoscesse che questo gioco altri non è che la pietra miliare più importante per Ananki Game Studio, con lo studio che si è detto entusiasta consentire ai fan di potersi gustare il mondo di, un universo che sarà “in costante crescita” nel corso dei prossimi mesi. André Kråkenes, CEO di Ananki AS, ha condiviso le seguenti dichiarazioni in merito a questo annuncio: “Dopo tre anni di sviluppo di Theof, sono estremamente orgoglioso della mia squadra. Abbiamo lavorato molto duramente ogni giorno e ora stiamo rilasciando un gioco adatto a uno studio molto più grande. Spero che i sostenitori dei giochi indie lo proveranno e apprezzeranno l’esperienza unica che abbiamo creato.

