The Chosen | la serie dei record sulla vita di Gesù arriva al cinema

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dal 14 al 18 giugno i primi due episodi della quarta stagione dellaa sfondo religioso saranno proiettati negli UCIs. Dal 14 al 18 giugno, UCIs proietterà in esclusiva e in anticipo rispetto alla distribuzione sulle piattaforme digitali i primi due episodi dell'attesissima quarta stagione di The. Diretta e co-scritta da Dallas Jenkins, lavede come protagonisti Jonathan Roumie nei panni di, insieme a Shahar Isaac (Simon), Elizabeth Tabish (Maria Maddalena), Paras Patel (Matteo), Noah James (Andrea) e Vanessa Benavente (Maria, madre di).

Risultati playoff Serie C/ Successo del Catania! Diretta gol live score (2° turno nazionale, 21 maggio 2024) - Risultati playoff serie C/ Successo del Catania! Diretta gol live score (2° turno nazionale, 21 maggio 2024) - quasi tre settimane ancora in compagnia della grande avventura dei risultati playoff serie C, fino al termine fissato per domenica 9 giugno. Possiamo allora scoprire cosa ci attenderà stasera per i ... ilsussidiario

Serie A, Inter: cambia la dirigenza, Oaktree nuovo proprietario. Zhang lascia i Nerazzurri dopo otto anni. Ecco cosa è accaduto - serie A, Inter: cambia la dirigenza, Oaktree nuovo proprietario. Zhang lascia i Nerazzurri dopo otto anni. Ecco cosa è accaduto - serie A, Inter: cambia la dirigenza, Oaktree è il nuovo proprietario. Steven Zhang lascia i Nerazzurri dopo otto anni. Ecco cosa è accaduto. news.superscommesse

Pallanuoto: Serie A1, Pro Recco-RN Savona per il titolo, mercoledì 22 maggio con gara 1 - Pallanuoto: serie A1, Pro Recco-RN Savona per il titolo, mercoledì 22 maggio con gara 1 - Sette giorni, forse meno, per assegnare il tricolore, i posti per le coppe europee e decretare la seconda squadra retrocessa in serie A2. Insomma il campionato di serie A1 entra nella settimana piu' i ... napolimagazine