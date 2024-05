Testaccio – Inaugurata l’aula studio ‘La Pelanda’ al Mattatoio di Roma Sarà aperta dal lunedì alla domenica per dieci ore al giorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) ApreLa Pelanda: un nuovo spazio di, lettura e condivisione all’interno della Pelanda di. Prende forma così un ulteriore tassello del complessivo disegno di riqualificazione deldiche verrà trasformato in una “Città delle Arti” attraverso un processo di valorizzazione culturale dell’area che vede coinvolti diversi soggetti istituzionali per realizzare nuovi servizi dedicati ai giovani,creatività artistica e allo. L’allestimento della nuova aula– che costituisce una sede complementarestorica biblioteca di quartiere – è stato curato dall’Azienda Speciale Palaexpo, che ha in gestione La Pelanda per conto diCapitale. Con 28 postazioni, a poca distanza dstazione metropolitana di Piramide, la nuova Aularappresenterà un importante punto di riferimento socioculturale che interesserà i residenti dei Municipi I, VIII e XII e gli studenti di tutta, anche perchésette giorni su sette, dal, dalle 9:30 alle 19:30.

Apre al pubblico l’Aula Studio Trionfale ; i cittadini romani avranno quindi a disposizione, dopo averlo lungamente atteso, un nuovo spazio di Studio , lettura e condivisione all’interno del Mercato di via Andrea Doria . La nuova aula Studio – la cui inaugurazione arriva al termine di un lungo e articolato iter amministrativo resosi necessario, tra le altre cose, per l’assegnazione dei locali all’Istituzione Biblioteche di Roma – costituisce uno spazio complementare alla storica Biblioteca Giordano Bruno. italiasera

Roma , 30 aprile 2024 – Inaugurato il nuovo spazio di studio , lettura e condivisione all’interno del mercato di via Andrea Doria: l’aula studio Trionfale sarà uno spazio complementare alla storica biblioteca Giordano Bruno. La nuova Aula ha 50 postazioni alla scrivania alle quali si aggiungono 40 sedute comode per incontrarsi e leggere insieme all’interno di circa 350 metri quadrati, illuminati da tre lati. ilfaroonline

Un scoop di Meyssan sui giochi UE - Considerano che l'identità e la democrazia non giocano allo stesso gioco di loro e quindi si rifiutano di discutere con loro. Questo dibattito non si svolgerà in studio, ma in Aula del Parlamento; un ...

La riforma del fisco secondo Matteotti: rigore e giustizia contro i populisti - Della grande competenza, alimentata da uno studio incessante. ... dove ciascun elemento trova connessione con gli altri, con l'... come disse Turati nel corso del dibattito in Aula. Seppur vane in quel ...