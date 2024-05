Terrorismo - armi e droga | 19 arresti in blitz contro organizzazione turca

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Coinvolti centinaia di poliziotti tra la Svizzera e l’Italia E’ in corso di esecuzione un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Milano, nei confronti di 19 turchi dimoranti in Italia, ma anche in Svizzera e Germania e Turchia, indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere aggravata anche dalla transnazionalità, banda armata