Terrorismo - arm - dro -a, immigrazione | chi è Baris Bo -un, il boss turco cui l’Italia aveva negato l’estradizione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È uno degli uomini più ricercati da Ankara, che vede in lui un profilo criminale elevatissimo. Nato nel 1984 in Turchia, dunque quasi quarantenne,Boyun era stato già arrestato nel 2022 a Rimini in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dall’autorità giudiziaria di Istanbul. Al tempofortemente rigettato le accuse, sostenendo di essere un perseguitato politico di origini curde, e di aver già chiesto la protezione internazionale al. Risultava “indagato nell’ambito di un procedimento penale pendente nello Stato richiedente” per vari reati, ma la richiesta di estradizione era stata respinta prima dalla Corte d’appello di Bologna e poi, lo scorso 14 giugno, dalla Cassazione. I magistrati italianino richiamato una sentenza della Cedu del 2016 che, in merito al caso di un uomo di origine curda scappato dalla Turchia, richiamava il rischio di “tortura o maltrattamenti inumani o degradanti” nel Paese d’origine.