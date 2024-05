Terremoto - la prima notte a Lauro delle detenute di Pozzuoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlnell’area flegrea, ha comportato l’evacuazione del carcere di. Anche nella giornata di oggi, sono state registrate alcune scosse disempre nella stessa zona. La redazione di Ante24 ha seguito la traduzionedalla casa circondariale presso altre strutture, intervistando il garante dei detenuti in Campania prof. Samuele Ciambriello, che oggi ci aggiorna della situazione: “Un centinaio disono rimaste in Campania: due sono state trasferite ad Avellino, dieci a Salerno, nove a Benevento, ventisette a Secondigliano, quarantatré a, in provincia di Avellino”. La casa circondariale diè un istituto a custodia attenuata per madri con figli. Lafuori da: letradotte a, il report del prof. Ciambriello “Sono stato accolto bene dalla direttrice del carcere, la dott.