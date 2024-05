Terremoto in provincia di Parma | scossa di magnitudo 3 4 - l’epicentro a Sala Baganza

(Di mercoledì 22 maggio 2024)diindi. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di3.4 alle ore 10.10 di mercoledì a 44 chilometri di profondità. Laè avvenuta a 5 km a ovest die fra i comuni più vicini alci sono anche quelli di Fornovo di Taro e Felino. Al momento non si segnalano danni a persone o edifici. Già nei giorni scorsi si erano verificati episodi sismici nella zona, anche se di minore intensità. Le scosse erano avvenute con unainferiore a2 e nella maggior parte dei casi non erano state avvertite dai cittadini. A febbraio gli episodi più importanti: in questo mese si era verificato uno sciame sismico con più di 70 scosse dicomprese tra 2.0 e 3.3. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Terremoto in provincia di Napoli, in Campania, a Pozzuoli. Magnitudo 3.4. Il 22 Maggio 2024 ore 08:28 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 e profondità 3.9 km a Pozzuoli (NA). Secondo la scala Richter, un evento sismico di

Terremoto SICILIA, scossa di magnitudo 3.5 a Malfa. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5, si è verificata alle ore 09:46 con epicentro a Malfa, in provincia di Messina. La profondità stimata è stata di circa 293.8 Km.

Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei registrata nella mattinata di oggi, 22 maggio 2024: la scossa ha avuto una magnitudo di 3.4