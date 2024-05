Terremoto: in corso vertice con Meloni su Campo Flegrei, al tavolo anche Giorgetti - Terremoto: in corso vertice con Meloni su Campo Flegrei, al tavolo anche Giorgetti - Roma, 22 mag. (Adnkronos) - È in corso da circa mezz'ora a Palazzo Chigi il vertice interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla situazione ai Campi Flegrei. affaritaliani

Campi Flegrei, la terra trema ancora. Vertice a Palazzo Chigi - Campi Flegrei, la terra trema ancora. vertice a Palazzo Chigi - L’ultima scossa si è registrata ieri, appena avvertita e i lavori sono in corso, con le verifiche tecniche da parte di Protezione Civile e istituzioni sull’agibilità di edifici pubblici e privati. metronews

Milan, svolta Pioli: trattativa in corso - Milan, svolta Pioli: trattativa in corso - In queste ore il Milan sta cercando di trovare un accordo per la separazione da Stefano Pioli: tutti i dettagli. milanlive