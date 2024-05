Terremoto Campi Flegrei - scossa 3 4 Oggi vertice a Palazzo Chigi

Terremoto in provincia di Napoli, in Campania, a Pozzuoli. Magnitudo 3.4. Ecco qui i dettagli - terremoto in provincia di Napoli, in Campania, a Pozzuoli. Magnitudo 3.4. Ecco qui i dettagli - Il 22 Maggio 2024 ore 08:28 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 e profondità 3.9 km a Pozzuoli (NA). Leggi qui per approfondire. Secondo la scala Richter, un evento sismico di ... ilmeteo

Paolo Sorrentino porta a Cannes 77 il mistero della donna e di Napoli con "Parthenope" - Paolo Sorrentino porta a Cannes 77 il mistero della donna e di Napoli con "Parthenope" - il terremoto persino, immancabile, la città in festa per lo scudetto del Napoli. E nel mezzo ci sono l'armatore Achille Lauro "il comandante", un personaggio che sembra evocare in misura grottesca ... tgcom24.mediaset

Terremoto Parma, scossa 3.4 avvertita in tutta la provincia: epicentro a Sala Baganza - terremoto Parma, scossa 3.4 avvertita in tutta la provincia: epicentro a Sala Baganza - Una scossa di terremoto è stata registrata alle 10.10 nella provincia di Parma. L'epicentro è stato individuato a Sala Baganza, a una profondità di 44 km. La ... ilmessaggero