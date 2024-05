Terremoto Campi Flegrei - nuova scossa di magnitudo 3 6 Oggi il vertice con Meloni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 22 maggio 2024)dialle 8.28 nella zona dei. Laè stata di 3.6, registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a una profondità di 2 chilometri. Laè stata avvertita ai piani alti in diversi quartieri di Napoli e nei comuni più vicini alla zona interessata dal bradisismo flegreo: a Procida sono state evacuate le scuole. Un altro, di3.5, è stato registrato alle 9.46 in mare nel Tirreno meridionale. Nel pomeriggio a Palazzo Chigi Giorgiapresiederà ilinterministeriale sulla situazione ai. "Sono in costante contatto con la premier: sul tavolo ci saranno eventuali ulteriori interventi da parte del governo, dopo quelli già promossi e in corso di attuazione con il decreto legge dell'ottobre scorso", ha dichiarato il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci.