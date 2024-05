Terremoto Campi Flegrei - Musumeci dopo vertice con Meloni | Prevista zona rossa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 22 maggio 2024) A Palazzo Chigi si è svolto ilinterministeriale sull'attività sismica nei, presieduto dalla premier Giorgia. "una", ha detto al termine il ministro per la Protezione civile Nello. Intanto in mattinata, alle 8.28, una nuova scossa diha colpito la: la magnitudo è stata di 3.6, registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a una profondità di 2 chilometri. La scossa è stata avvertita ai piani alti in diversi quartieri di Napoli e nei comuni più vicini allainteressata dal bradisismo flegreo: a Procida sono state evacuate e chiuse le scuole. Un altro, di magnitudo 3.5, è stato registrato alle 9.46 in mare nel Tirreno meridionale. La situazione del rischio nei"è sotto continuo monitoraggio dall'Osservatorio vesuviano ", assicura il responsabile della Protezione civile della Campania, Italo Giulivo.