Terremoto Campi Flegrei - dimissioni nei reparti e stop ai ricoveri nell’ospedale di Pozzuoli

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nella mattinata di oggi, mercoledì 22 maggio 2024, una nuova scossa disi è verificata nella zona deialle 08:28. Il sisma, di magnitudo 3.6, è stato registrato a una profondità di 4 chilometri ed è stato chiaramente avvertito in diversi quartieri di Napoli e nei comuni più vicini all’epicentro. Dopo le violente scosse didue giorni di distanza l’una dall’altra, l’ospedale Santa Maria disi sta preparando alla situazione di emergenza. (Continua dopo le foto) Leggi anche: La famosa influencer è in fin di vita: il mistero su quanto le è accaduto Leggi anche: Harry e Meghan, l’indiscrezione choc su Lady Diana, la situazione Quella tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio è stata la seconda notte in strada per decine di persone evacuate dalle proprie abitazioni dopo la forte scossa nella notte e lo sciame di lunedì sera.