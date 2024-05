Terremoto ai Campi Flegrei | Scossa di Magnitudo 3 6 Avvertita a Napoli

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 22 maggio 2024)- Una nuovadidi3.6 ha colpito la zona deialle 8:28 di questa mattina, secondo i dati registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il sisma, con epicentro a una profondità di 4 chilometri, è stato avvertito ai piani alti di diversi quartieri die nei comuni limitrofi alla zona del bradisismo flegreo. Lasegue una notte trascorsa in strada da decine di persone evacuate dopo il fortee lo sciame sismico verificatosi lunedì sera. In totale, 46 famiglie sono state sgomberate da 27 edifici. Inoltre, ieri è stato evacuato il carcere femminile di Pozzuoli, dove erano detenute 138 persone. Oggi è previsto un vertice interministeriale presieduto dalla premier Giorgia Meloni per discutere la situazione e le misure da adottare in risposta all'attività sismica nei