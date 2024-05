Terremoto ai Campi Flegrei - Musumeci dopo il vertice con Meloni | Governo pronto a ogni evenienza

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Le scosse possono durare un mese, un anno, possono evolversi, possono estinguersi. La scossa di 4.4 di magnitudo della scala Richter è la più forte che si sia registrata nel corso degli ultimi quarant'anni. La comunità scientifica non è nelle condizioni di intercettare l'evoluzione del fenomeno, quindi dobbiamo essere pronti a". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nelloal termine di un incontro a Palazzo Chigi per fare il punto sulla situazione sismica aile scosse delle scorse 48 ore. Alerano presenti anche la presidente del Consiglio Giorgia, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, quello dell'Istruzione Giuseppe Valditara e i rappresentanti del ministero dei Trasporti, dell'Economia e della Difesa. Inoltre, hanno partecipato all'incontro anche il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio e il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.

