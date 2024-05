Terremoto ai Campi Flegrei - Antonello Fiore Sigea | Da escludere il rischio eruzione del Vesuvio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Napoli, 22 maggio 2024 – La terra trema, ancora, e la paura sale: isono colpiti da scosse sismiche da giorni. Sono 150 quelle registrate a pochissime ore di distanza (leggi qui) e tra di esse anche la scossa più forte degli ultimi quarant’anni. Una nuova scossa di, di magnitudo 3.4, è stata registrata oggi. Famiglie evacuate, la gente terrorizzata è scesa in strada, alcuni hanno dormito in macchina, altri nelle tende. Tanti i danni agli edifici e resta alta l’attenzione per possibili nuove scosse. Su quanto sta accadendo, per fare chiarezza e per riflettere sulla situazione, ilfaroonline.it ha intervistato, presidente nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale (). L’intervista Sono momenti di paura quelli che si stanno vivendo in queste ore ai. La terra trema da giorni, quanto è alto ilche possa tremare ancora? Tutta l’area deiè sotto monitoraggio, ma non solo da adesso.