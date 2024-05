Terranuova Di Ponte chiede un confronto pubblico con Chienni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arezzo, 22 maggio 2024 – Il candidato a sindaco diFutura Mauro Diuncon Sergio. E lo ha fatto sollecitando una risposta. “Sono passati esattamente dieci giorni dalla mia richiesta fatta a Insieme per, TV1 e Corecom. Nessuno dei soggetti destinatari della mia lettera ha avuto evidentemente il tempo di rispondere – ha detto Di- Non nascondo che sono amareggiato e deluso. Deluso da aziende ed enti che si occupano di un serviziocome quello dell’informazione politica, soprattutto all’approssimarsi della scadenza elettorale. Amareggiato da un competitor politico che evidentemente non vuole questoin piazza. Il tempo per fare spot elettorali lo trova, non si capisce perché non trovi 5 minuti per comunicare il giorno per unpolitico che è parte essenziale della campagna elettorale.