Terna - un portale al servizio della transizione energetica | ecco Terra

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Mettere a disposizione di amministratori nazionali e locali, legislatori e soggetti proponenti unche favorisca la programmazione e la localizzazione delle infrastrutture energetiche del Paese. E’ questo l’obiettivo di, che ha presentato oggi “”, il nuovoper la consultazione di informazioni strategiche e rilevanti su territorio, reti, rinnovabili e accumuli, che consentira’ una programmazione territoriale efficiente e sostenibile per l’ambiente. “Mettiamo a disposizione di tutti gli stakeholders, delle autorita’ e di tutti gli enti che sono coinvolti, tutte le informazioni che noi inabbiamo, quelle presenti e quelle in proiezione, le informazioni che riusciamo a elaborare pensando a un futuro a breve, medio e lungo termine e queste informazioni riguardano sicuramente gli impianti di reti ma anche gli impianti di accumulo, le richieste di connessioni e anche dei dati che riguardano invece il nostro territorio, quindi informazioni su vincoli idrogeologici e ambientali”, ha spiegato nel corsopresentazione Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di

