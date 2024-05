(Di mercoledì 22 maggio 2024) 18.43 JannikilLa decisione è stata presa dopo l'allenamento mattutino sulla 'Chatrier'. L' altoatesino è giunto a Parigi martedì sera proprio per 'testarsi' sulla terra rossa del torneo dello Slam. Le due ore trascorse con Kei Nishikori (ex top 5) hanno dato evidentemente esito positivo Dopo aver saltato Roma per il problema all'anca, oraha la grande occasione di 'strappare' il n.1 Atp a Djokovic. Oltre a puntare a vincere il secondo Slam dopo Melbourne. Domani il sorteggio,sarà n.2 del seeding.

Tennis,Sinner giocherà il Roland Garros - 18.43 Tennis,Sinner giocherà il Roland Garros Jannik Sinner giocherà il Roland Garros La decisione è stata presa dopo l'allenamento mattutino sulla 'Chatrier'. L' altoatesino è giunto a Parigi martedì sera proprio per '...

Risonanza ok, Sinner giocherà il Roland Garros: è in partenza per Parigi - Sinner, la cui presenza al Roland Garros è rimasta in dubbio fino all'ultimo, apprende LaPresse, partirà questa sera per Parigi dove potrebbe prendere parte al torneo. A questo punto gli ultimi dubbi ...