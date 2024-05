Tennis Faenza - gli uomini vincono in Emilia Con un punto le donne muovono la classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Week end ricco di soddisfazioni per ilClub. La squadra maschile di B2 ha conquistato la prima vittoria, imponendosi sui campi del Club La Meridiana di Casinalbo per 4-2. Vittorie per Edoardo Pompei su Federico Ottolini 6-2 7-6 (7-3) e per Giacomo Botticelli su Matteo Culcasi 6-4 6-4; sconfitte invece per Mattia Bandini contro Alessandro Dragoni 6-2 7-5 e per il serbo Matej Sabanov (al suo primo stop con la maglia faentina) contro Luca Parenti 6-2 7-5. A fare la differenza i doppi. Nessun problema per Edoardo Pompei e Giacomo Botticelli, che hanno regolato Culcasi e Guaitoli 6-3 6-0. Brividi invece per Matej Sabanov e Mattia Bandini, che hanno avuto la meglio su Parenti e Dragoni al super tiebreak 6-4 4-6 11-9. Dopo tre giornate ilClubha quattro punti in, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta.