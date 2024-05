Teleangectasie | cosa sono e come si trattano

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lecausate dall’ingrossamento dei vasi sanguigni. Questa condizione è molto più comune di quanto si pensi e vi sarà, probabilmente, capitato di imbattervi in questo problema almeno una volta nella vita.per lo più innocue ecausate da una debolezza delle pareti vascolari molto diffusa sia fra le donne che fra gli uomini. Solitamente non rappresentano un campanello d’allarme per patologie più gravi ma necessitano comunque di un approfondimento, soprattutto quando si presentano in giovane età o in maniera diffusa. In questo articolo scopriremo insieme qualile caratteristiche delle, qualii sintomi di una teleangectasia, le cause che posfavorirne la comparsa, le corrette strategie di prevenzione,si effettua la diagnosi, qual è il trattamento più opportuno e quali posessere le eventuali patologie correlate.