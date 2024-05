Tecnico impianti di condizionamento

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Apprendistae idrici, 1 posto Sede di lavoro: Milano, zona Crescenzago. Codice offerta Afolmet: 78821. Contratto: apprendistato, full time. La risorsa, affiancata e formata, si occuperà di manutenzioneditermici, ricerca e riparazioni perdite su riscaldamento e acqua. Per info: Afolmet.

Gli studenti meritevoli dell’ITI di Tortolì premiati da UNAE Sardegna con E-Distribuzione - Gli studenti meritevoli dell’ITI di Tortolì premiati da UNAE Sardegna con E-Distribuzione - L’UNAE, Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese installatrici di impianti, è un’associazione culturale senza scopo di lucro impegnata, attraverso la formazione e qualificazio ne delle ... sassarinotizie

Emilia Centrale, “Impianti aperti” è un successo: oltre 600 visite nei territori di Reggio Emilia, Modena e Mantova - Emilia Centrale, “impianti aperti” è un successo: oltre 600 visite nei territori di Reggio Emilia, Modena e Mantova - Ancora una volta le “Cattedrali dell’Acqua” hanno letteralmente “stregato” cittadini, amanti della natura e amici della bicicletta: dalla pianura reggiana al basso mantovano la domenica degli impianti ... nextstopreggio

Impianti solari mai usati negli ospedali calabresi, danno erariale contestato a due dirigenti - impianti solari mai usati negli ospedali calabresi, danno erariale contestato a due dirigenti - Secondo l’indagine della Corte dei Conti, gli impianti costruiti nel 2012 non sono mai entrati in funzione, trovandosi in stato di abbandono e incuria ... zoom24