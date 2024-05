Taxi in sciopero | No aumento delle licenze

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Anche a Pisa ieri si sono verificati disagi e una giornata complessa dal punto di vista dei trasporti, con una lunga fila difermi davanti alla stazione centrale in occasione delloindetto in tutta Italia da Uri, Unica Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sitafi e Ugl. Oggetto della protesta è il riassetto del trasporto pubblico non di linea previsto dai decreti attuativi recentemente presentati dal ministero dei Trasporti, con particolare riferimento alle disposizioni che dovranno regolamentare le piattaforme digitali di intermediazione. Ad allarmare la categoria sono soprattutto i tentativi di interferenza da partemultinazionali, che minacciano di destrutturare le cooperative. Al centro della protesta c’è "l’uberizzazione" del servizio: "Le multinazionali - spiega il tassista Nicola Colombini di UnicaCgil - non sono titolari di licenza, le cooperative non fissano i prezzi, ma offrono un servizio alla cittadinanza a proprie spese.

