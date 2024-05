Tavelli | Sostenibilità per l’Inter? Oaktree lo intende in un altro modo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ha commentato il comunicato disull’acquisizione del. Il giornalista si concentra in particolare sul concetto di? Fabio, dagli studi di Sky Sport 24, ha commentato il comunicato disull’acquisizione del club nerazzurro. Il giornalista spiega: «Il comunicato sottolinea l’estrema fiducia che il fondo ripone sul management del. La parolaviene utilizzata molto spesso. Ma il concetto dipersi riferisce al pareggio di bilancio delda presentare poi ad un compratore. Non terrà il club per 20 anni, ma il suo obiettivo è quello risanare il club per poi renderla appetibile per un eventuale acquirente, venderla nel migliorpossibile». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.