Tavarnuzze nel castello La festa medievale in piazza don Chellini

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Torna "al", ma non per un weeekend: lache fa tornare la frazione imprunetina nel medioevo, durerà solo un pomeriggio. "L’anno prossimo celebreremo il decennale della manizione – ricorda Samuele Sandrucci, presidente della Pro Loco -. Abbiamo deciso di tenere un profilo equilibrato per cercare di ritrovare nel 2025 quella magia dei tempi passati da costruire alla Vallombrosina". Per quest’anno invece si resta indonche il 16 giugno dalle 15 alle 23,30 si vestirà dei colori dei 4 rioni. In scena previsti più di 100 figuranti, artisti e volontari. Si parte dalla "Taverna de lo Gigante Bono" con le sue merende, alle 17 il Palio dei Ragazzi e alle 19 l’inizio del Palio dell’Anello dei Rioni del Pegaso, del Grifone, del Drago e del Leone. Infine tutti a cena alla Taverna mentre il Corteo Storico sfilerà tra le vie del paese con lo spettacolo degli Sbandieratori Città di Firenze e la premiazione del rione vincente il quale otterrà anche 3 biglietti per la manizione Kaltenberger Ritterturnier a luglio vicino Monaco.