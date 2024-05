Tartarughe | 10 curiosità che in pochi conoscono

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lesono animali che attirano ladi grandi e piccini. Che siano marine o di terra, sono fra le specie più affascinanti al mondo. Alcune, però, sono anche a rischio estinzione e andrebbero protette. Saperne di più sul loro conto può essere un buon inizio per avere una maggiore consapevolezza su cosa fare o non fare quando se ne incontra una sul proprio cammino e su come cambiare le proprie abitudini per non continuare a danneggiare l’ambiente. 1. Tartaruga maschio o femmina, dipende dalla temperatura Il surriscaldamento globale è un argomento che non va più ignorato: sono in pericolo interi ecosistemi. Fra lesulle, che da un lato fanno sorridere ma dall’altro devono far riflettere, c’è il fatto che il loro sesso dipende dalla temperatura dell’ambiente. In sostanza, se un esemplare nasce maschio o femmina dipende dal clima all’interno del nido. Se la temperatura supera i 28 o i 29 °C, infatti, la tartaruga nasce femmina; se è più bassa viene al mondo un maschio.