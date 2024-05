Tariffe popolari per il Vezzulli | Un teatro dopo 60 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il Comune ha definito la tassazione del nuovodel quartiere fieristico. La struttura - 400 metri quadrati, 135 posti a sedere - potrà essere affittata per attività culturali. Il 25 ci sarà il primo evento, aperto agli addetti ai lavori: un convegno di oncologi organizzato da Asp Basso Lodigiano e Hospice. Il 2 giugno si terrà, con offerta libera pro Amici della casa di riposo, lo spettacolo dialettale “Le surele campana“, sia alle 16 che alle 21. "Le tariffazioni sono: 123 euro l’affitto della sala tutto il giorno, più 100 di servizio impianto audio, luci, video etc. con qualcuno che ti accende tutto. Non servono quindi regie esterne o impianti esterni - spiega il sindaco Francesco Passerini -. Si può anche fare ulteriori tipologie di spettacolo, con costi aggiuntivi come 100 euro in più per apparecchiature particolari e 100 euro se serve regia video, con possibilità di avere riduzioni del 5, 20 e 50% se scegli più date.