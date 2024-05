TAR Campania - Maddaloni | decadute misure salvaguardia Pu - i ricorrenti possono realizzare il loro immobile

(Di mercoledì 22 maggio 2024). Importante sentenza dell’ottava sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della, presieduta dal giudice Alessandro Tomassetti, che ha dichiaratole norme didel nuovo Puc approvato dalla giunta comunale dinel Gennaio 2022 ed in via di approvazione dal consiglio comunale. La Corte Amministrativa Regionale, accogliendo il ricorso dell’avv. Claudio Ursomando, ha quindi accertato il diritto deia vedersi riconosciuto il permesso di costruire formatosi per silenzio assenso, nonostante illotto di terreno fosse stato destinato urbanisticamente dal nuovo Puc a parcheggio. Legittimamente ora ipotrannoil

