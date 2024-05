Tajani | Non manderemo i nostri soldati a combattere in Ucraina

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Agenzia Nova) – “Nonine non siamo alla vigilia della terza guerra mondiale”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio(nella foto), in occasione del quinto Meeting del Made in Italy di Aepi e Affari italiani, tenuto a Roma.

Ucraina: ministero Esteri russo, da Francia "minacce velate", se invieranno truppe risposta non sarà politica - Ucraina: ministero Esteri russo, da Francia "minacce velate", se invieranno truppe risposta non sarà politica - Se la Francia invierà dei militari in Ucraina, le misure di ritorsione andranno ben oltre la sfera politica. Lo ha detto all'agenzia ... agenzianova

Ucraina: Ue, in 2 anni esportate 136 milioni tonnellate merci da corridoi solidarietà, per Kiev entrate da 50 miliardi - Ucraina: Ue, in 2 anni esportate 136 milioni tonnellate merci da corridoi solidarietà, per Kiev entrate da 50 miliardi - Bruxelles, 22 mag 12:31 - (Agenzia Nova) - In due anni, i corridoi di solidarietà per l'Ucraina e la Moldova hanno consentito l'esportazione di 136 milioni di tonnellate di merci ucraine (tra cui ... agenzianova

Leva obbligatoria, il ddl arriva alla Camera ma la sua approvazione sembra già in bilico - Leva obbligatoria, il ddl arriva alla Camera ma la sua approvazione sembra già in bilico - Il provvedimento, con Eugenio Zoffili primo firmatario, è stato depositato con il nome di 'Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e delega al Governo per la sua disciplina' ... dire