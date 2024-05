Tajani L' Italia è favorevole a riconoscere la Palestina - ma i palestinesi riconoscano Israele

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2024 "L'al riconoscimento dello Stato Palestinese, ma lo Stato Palestinese poi devea sua volta devela. Nei prossimi giorni incontreremo il presidente del Consiglio dell'Autorità Nazionale Palestinese. Occorre avviare un percorso sia con gli israeliani che con iper giungere al reciproco riconoscimento. Inoltre noi non riconosciamo Hamas, ma l'Autorità Nazionale Palestinese" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, a margine del seminario 'Global Gateway Ue e Settore Privato – Sfide e opportunità per il sistema', tenutosi alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

8.51 Arabi a Saudita e altri Paesi Arabi sono pronti a riconoscere Israele . Così il presidente Usa, Biden , durante una raccolta fondi a New York. "Per la prima volta Sauditi,ma anche Egitto,Giordania e Qatar sono pronti a riconoscere pienamente ... televideo.rai

L’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato una risoluzione che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, e raccomanda al Consiglio di Sicurezza di “riconsiderare favorevolmente la questione”. ... ilfattoquotidiano

