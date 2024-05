Tajani - il redditometro non funzion - ne chiederò l' abolizione

Scontro in maggioranza sul nuovo redditometro. Lega e Fi: "Va ritirato" - Scontro in maggioranza sul nuovo redditometro. Lega e Fi: "Va ritirato" - Cos'è il redditometro e come funziona lo strumento del Fisco per ... dimostra che il sorpasso di Forza Italia sulla Lega si è ormai consolidato: il partito di tajani mantiene il secondo posto del ... youmedia.fanpage

Come va la gara fra Meloni, Salvini e Tajani - Come va la gara fra Meloni, Salvini e tajani - tajani ribadisce che FI intende occupare tutto lo spazio rimasto scoperto tra Elly Schlein e Meloni. Ovvero, il centro. Ma, intanto, sulla misura del redditometro FI si ritrova in asse con la Lega ... startmag

LEO: CON REDDITOMETRO - LEO: CON redditometro - “Era un atto dovuto, un provvedimento su cui si è soffermata la Corte dei Conti, che sottintendeva anche un possibile danno erariale per la mancata adozione dei criteri induttivi, sospesi dal 2018, ut ... 9colonne