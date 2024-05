Tajani a Travaglio su La7 | Meloni convinta dell’innocenza di Chico Forti Poi si corregge | Non fatemi dire quello che non ho detto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Momenti di imbarazzo a Otto e mezzo (La7) per Antonio, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, sull’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia, il 65enne trentino condannato in via definitiva all’ergastolo in Florida e tornato in Italia dopo 24 anni e 6 mesi di carcere.chiede lumi asul gesto di Giorgia, la quale ha postato sui social una foto che la immortalava sorridente conin una saletta riservata dell’aeroporto di Pratica di Mare: “Immaginiamo cosa sarebbe successo se questofosse stato un americano venuto in Italia, avesse sparato a un ragazzo sulla spiaggia, venisse condannato in Italia, poi estradato in America e venisse ricevuto da Biden all’aeroporto. Noi cosa avremmo fatto? Saremmo stati contenti o avremmo protestato per via diplomatica?”. E aggiunge: “Gli Usa hanno concesso l’estradizione, a patto di far recepire la condanna americana da parte della Corte di Appello di Verona e di far firmare auna dichiarazione di colpevolezza.