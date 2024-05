Tabellone qualificazioni maschili Roland Garros 2024 | nove italiani al via - gli accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ildellealgliche proveranno a conquistarsi un posto nel main draw. C’è Mattia Bellucci, che farà il suo esordio contro il francese Martineau. Andrea Vavassori affronterà la testa di serie numero 4 Ramos Vinolas. In caso di vittoria uno tra Hassan e Molleker e nel turno finale sulla carta Grenier o Dzumhur. Maestrelli giocherà contro Huesler e Pellegrino contro Cressy. C’è il derby italiano tra Travaglia e la testa di serie numero 31 Zeppieri. Il vincente affronterà uno tra Andreev e Yevseyev. Nel turno decisivo si profila Dominic Thiem, testa di serie numero 11, che esordirà contro il nostro Agamenone. Matteo Gigante è testa di serie (28) e avrà la wild card Gueymard Wayenburg. La testa di serie numero 18 Napolitano si scontrerà contro il promettente Prizmic. ILCOMPLETO DELLEGLI SLOT DEGLISECONDO TURNO Janvier vs Moro CanasBellucci vs (20) Harris Vavassori vs Hassan Grenier vs Squire Zapata Miralles vs Maestrelli Tu vs (25) Kukushkin (10) Barrere vs Pellegrino Kudla vs (19) Kopriva (11) Thiem vs Virtanen Andreev vs (31) Zeppieri Heide vs Bu Svrcina vs (28) Gigante (13) Bagnis vs J.