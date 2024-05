Sviluppo urbano - call sulle città verdi | quattro italiane tra i 22 progetti vincitori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Bologna, Milano, Prato e Ravenna: ci sono anchetra i 22del secondo bando dell’iniziativa urbana europea lanciato da Bruxelles per rafforzare losostenibile delledell’Ue. I 22‘innovativi’ arrivano dadi dodici Stati membri Ue e riceveranno 98 milioni di euro dal Fondo europeo diregionale (Fesr) per trasferire conoscenze e replicare soluzioni per una trasformazione urbana sostenibile. A Bologna prenderà vita il progetto ‘Talea’ per la reintegrazione delle aree urbane in un’infrastruttura verde continua. A Milano il progetto ‘Goccia’ recupererà un’area contaminata da ex attività industriali e rinaturalizzata spontaneamente. A Prato il progetto ‘Experience Prato Industrial Culture (Epic)’ mira a sfruttare il turismo per favorire una crescita giusta, produttiva e verde.