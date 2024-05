Sversa ripetutamente rifiuti in area vincolata | preso 50enne

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn almeno tre occasioni avrebbe gettato sacchi pieni disolidi urbani in un’sottoposta a vincolo paesaggistico. Questo quanto accertato dai Carabinieri della Stazione di Frigento che hanno identificato e deferito in stato di libertà undi Gesualdo, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di abbandono die inquinamento ambientale continuato. Grazie all’attività sviluppata dai militari dell’Arma, estrinsecatasi attraverso lo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza e l’acquisizione di utili informazioni, si è risaliti all’identificazione del presunto autore che, giunto con la sua auto in un’isolata dell’agro frigentino sottoposta a videosorveglianza, avrebbe scaricato alcuni sacchi diall’interno di un vallone. Alla luce delle evidenze emerse, ilè stato quindi deferito alla Procura della Repubblica di Avellino.

