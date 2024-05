Sventata strage in una scuola austriaca | il piano con tanto di lista di possibili vittime di un 15enne Frustrato dal bullismo subito

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una data, un luogo e anche unacon i nomi di alunni e insegnanti finiti nel mirino. C’era tutto nellache unstava pianificando di compiere nella suadella Stiria orientale, in Austria, e che è statain tempo grazie alla scoperta dei suoi compagni. La notizia è stata riportata da La Stampa, citando una conferma della polizia su richiesta del quotidiano austriaco Kronen Zeitung. Né il nome della, né la sua posizione, né le origini del ragazzo sono note. Di certo, però, dietro alla vicenda si nasconde il background migratorio del ragazzo che ha confessato alle autorità di esseredalla situazione dinei suoi confronti. Per questo aveva cominciato a immaginare una possibile vendetta, annotando su un foglio i nomi delle persone, alunni e due insegnanti, che intendeva uccidere. La “della morte” è stata poi scoperta e portata al preside dellasecondaria da alcuni suoi compagni di

Stragi del ’93, indagato il generale Mario Mori. Lui: “Accuse ridicole” - Stragi del ’93, indagato il generale Mario Mori. Lui: “Accuse ridicole” - Stavolta Mori ha anticipato i pm e ha reso nota la notizia dell’atto giudiziario ricevuto insieme all’invito a comparire davanti ai magistrati di Firenze, fissato per il 23 maggio, il giorno del ... secondopianonews

Il generale dell’Arma Mori indagato per strage, doveva essere ospite dei Martedì Letterari del Casinò - Il generale dell’Arma Mori indagato per strage, doveva essere ospite dei Martedì Letterari del Casinò - Avrebbe dovuto presentare il suo libro "M.M nome in codice Unico" nell'ambito degli incontri "La cultura della legalità" ... riviera24

Mori indagato per le stragi del '93, il governo contro i pm - Mori indagato per le stragi del '93, il governo contro i pm - L'ex ufficiale dell'Arma ha anche fatto sapere che non si presenterà per quella data, che per l'indagato non sarebbe stata affatto scelta a caso, per impegni del suo legale, l'avvocato Basilio Milio. ansa