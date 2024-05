Supervivientes | un concorrente fa perdere le sue tracce per ore e interviene l’esercito per ritrovarlo

(Di mercoledì 22 maggio 2024)- l'arrivo dell'esercito (immagini Mediaset Espana) Momenti di panico a, versione iberica dell’Isola dei Famosi in onda su Telecinco. In seguito ad un violento litigio, ilAngel Cristo Jr ha fattoper diverse ore le sue, costringendo la redazione del reality a richiedere l’intervento delhonduregno per rintracciarlo. Figlio dell’attrice Barbara Rey e dell’artista circense Angel Cristo, il 43enne si è reso protagonista, infatti, la scorsa domenica di una feroce discussione con la modella Aurah Ruiz. A quel punto, l’uomo ha deciso di allontanarsi da tutti i compagni di gioco, oltrepassando i confini imposti dell’organizzazione di, mettendo tra l’altro a rischio la sua stessa vita, visto che si è spinto fino a Cayo Cochino Menor, una zona in cui non mancano burroni e fauna selvatica.

