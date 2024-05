(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nella trasmissione, ovvero lade L’Isola dei Famosi in onda su Telecinco, si sono vissute ore di paura. A seguito di un litigio, uno dei naufraghi, Angel Cristo Jr ha fattoper diverse ore le sue, costringendo la produzione a far intervenirehonduregno per cercarlo. Il naufrago ha avuto una grandissima lite con un’altra, Aurah Ruiz. Dopo il litigio si è allontanato al di fuori dei confini che delimitano l’isola dove si svolgono le riprese del programma, rischiando anche la propria incolumità, dato che si è arrivato fino a Cayo Cochino Menor, una zona in cui non mancano burroni e fauna selvatica. Ilè stato rintracciato solo diverse ore dopo. Ecco il comunicatoproduzione, annunciato dal conduttoretrasmissione, Carlos Sobrera: Ilè rimasto disperso per più di tre ore.

Supervivientes: un concorrente fa perdere le sue tracce per ore e interviene l’esercito per ritrovarlo - supervivientes: un concorrente fa perdere le sue tracce per ore e interviene l’esercito per ritrovarlo - Momenti di panico a supervivientes, versione iberica dell’Isola dei Famosi in onda su Telecinco. In seguito ad un violento litigio, il concorrente Angel Cristo Jr ha fatto perdere per diverse ore le s ... davidemaggio

Supervivientes, concorrente della versione spagnola dell’Isola fa perdere le sue tracce: interviene l’esercito - supervivientes, concorrente della versione spagnola dell’Isola fa perdere le sue tracce: interviene l’esercito - Nella trasmissione spagnola supervivientes, ovvero la versione spagnola de L’Isola dei Famosi in onda su Telecinco, si sono vissute ore di paura. A seguito di un litigio, uno dei naufraghi, Angel ... isaechia

Aitana Lopez, spopola l’influencer virtuale generata da I.A. - Aitana Lopez, spopola l’influencer virtuale generata da I.A. - L'influencer virtuale Aitana Lopez sta spopolando sul web. Ecco le parole del suo creatore ... lascimmiapensa