Superstite dell’Olocausto - testimone attiva della Shoa - e sotto scorta La senatrice a vita è intervenuta sulla guerra tra Israele e Hamas in occasione di un convegno sull’antisemitismo al Memoriale della Shoah di Milano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) «Dire checommette un genocidio, è una bestemmia». LaLiliana Segre non riesce a concepire che le due cose si possano avvicinare. «Non usiamo questa parola davvero spaventosa». Lo dice da tempo e lo ha ripetuto anche ieri durante la nona conferenza annuale del “Programma sull’estremismo”, che si è tenuto ieri alh die alla quale era stata inta per riflettere sul delicato temaa Gaza. Liliana Segre: «Insieme contro linguaggio odio e imbarbarimento dibattito» X Leggi anche › «Pensa solo ai bimbi ebrei»: Liliana Segre querela l’ex diplomatica Elena Basile Liliana Segre: una bestemmia accusaredi genocidio Segre, che era giàper condannare «l’ondata spaventosa di odio» che si sta diffondendo dal 7 ottobre, giorno del massacro dial rave che ha scatenato l’ira di, è triste e pessimista: «Devo dire la verità, io ho accettato subito questo invito fatto tempo fa, ma non credevo di arrivare qui così sconvolta dai fatti che già conoscevo e qui sono stati ben espressi e spiegati.