Supermicroscopio per l’amianto al Laboratorio di sanità pubblica

(Di mercoledì 22 maggio 2024) E’ arrivato a maggio ed è già attivo neldi, nel presidio Asl al Ruffolo, il nuovo microscopio a scansione elettronica di ultima generazione per l’analisi del. Un apparecchio da 250mila euro acquistato con fondi Pnrr. Lo strumento consente sia l’osservazione dei campioni ad altissimo ingrandimento e risoluzione che l’analisi composizionale a scala microscopica; è possibile identificare e quantificare le diverse fibre, per classificare un materiale o verificare il rispetto dei limiti di legge. Il nuovo microscopio, fra l’altro, consente già prestazioni in linea con quanto richiesto dalla direttiva UE sul, che ne abbatte il limite di esposizione in ambiente di lavoro a 1/10 rispetto a quanto consentito. Grazie al completamento dell’iter di installazione e collaudo, il nuovo apparecchio è operativo e ildel Ruffolo ha ripreso, dopo un periodo di fermo, l’attività analitica sul

