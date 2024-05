SuperEnalotto - i numeri ritardatari di giovedì 23 maggio | uscirà il 18 Superstar?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Milano, 122024 – Caccia al SupeEnalotto con il jackpot che vale 24 milioni e 900mila euro per l’estrazione di23, infatti sono in palio per chi dovesse centrare il “6”. Ma vediamo quali sono iche vengono estratti conr frequenza: 86-6-85-77-81-55. E in assoluto quali sono i“tra i sei estratti? Ecco i primi sei, con il 56 in pole . 56 manca da 69 concorsi 35 manca da 62 concorsi 37 manca da 54 concorsi 89 manca da 54 concorsi 4 manca da 35 concorsi 19 manca da 35 concorsi In assoluto il numero che non è uscito per più estrazioni è il 24 rimasto fuori dalla schedina per 127 volte consecutive E comequali sono i treche mancano da più tempo? 18 manca da 428 concorsi 87 manca da 376 concorsi 90 manca da 273 concorsi Quindi la combinazione “impossibile” per l’estrazione di23è : 56 - 35 – 37 – 89 – 4 – 19 e numero18.