Superbonus | Pd - ' governo incapac - scarica problemi su chi verrà dopo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Siamo all'ultimo atto di un processo di demonizzazione che la destra porta avanti dal giornole elezioni politiche. Perché fino ad allora Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia tessevano le lodi del. Questo decreto è il manifesto della vostra ipocrisia eità". Così il deputato del Pd Claudio Stefanazzi, intervenendo in Aula durante la dichiarazione di voto. "Avete rinnegato una misura che ha contribuito a far ripartire l'economia, nonostante l'evidenza di centinaia di emendamenti a vostra firma per prorogare, per estendere, per allargare. Dei 120 miliardi di crediti fiscali del, ben 66 sono stati accumulati sotto il vostroe sotto lo sguardo molto poco vigile del ministro Giorgetti. Ed è qui che subentra la vostra totaleità perché i vostri decreti che avrebbe dovuto mettere un argine alla cessione del credito, hanno fatto esattamente l'opposto".