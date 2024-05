Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Ok alla fiducia sul dl Superbonus , nel testo identico già passato al Senato, da parte dall'aula della Camera : 178 i voti favorevoli, 102 no e 4 astenuti. Domani mattina ci sarà il voto finale sul provvedimento. liberoquotidiano

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Ok alla fiducia sul dl Superbonus , nel testo identico già passato al Senato, da parte dall’aula della Camera : 178 i voti favorevoli, 102 no e 4 astenuti. Domani mattina ci sarà il voto finale sul provvedimento. ... calcioweb.eu

Superbonus, ok alla fiducia sul decreto anche alla Camera: domani il voto definitivo - superbonus, ok alla fiducia sul decreto anche alla Camera: domani il voto definitivo - Ok alla fiducia sul dl superbonus, nel testo identico già passato al Senato, da parte dall'aula della Camera: 178 i voti favorevoli, 102 no e 4 astenuti. Domani mattina ci sarà il voto finale sul ... adnkronos

Scontro sul redditometro, Meloni sospende il decreto - Scontro sul redditometro, Meloni sospende il decreto - La premier in un video diffuso sui social: 'Vogliamo contrastare i finti nullatenenti col Suv. E' fenomeno inaccettabile, ma non vogliamo vessare persone comuni'. Lega-FI: 'Ora superarlo' (ANSA) ... ansa

Superbonus, via libera della Camera alla fiducia sul decreto legge - superbonus, via libera della Camera alla fiducia sul decreto legge - Arriva il via libera della Camera alla fiducia sul decreto legge superbonus, con 178 voti favorevoli e 102 contrari. notizie