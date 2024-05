(Di mercoledì 22 maggio 2024) Incassati 178 sì 102 no e 4 astenuti Oksul dl, nel testo identico già passato al Senato, da parte dall'aula della: 178 i voti favorevoli, 102 no e 4 astenuti.mattina ci sarà ilfinale sul provvedimento. Opposizione all'attacco Quella di oggi è la secondachiesta d

19.26 Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto Superbonus . I voti a favore sono stati 178, i contrari 102, gli astenuti 4. Ora l'Aula passa all'esame degli ordini del giorno. E' atteso domani mattina il voto finale sul provvedimento, già approvato dal Senato e in scadenza in 28 maggio. televideo.rai

(Adnkronos) – Ok alla fiducia sul dl Superbonus , nel testo identico già passato al Senato, da parte dall'aula della Camera : 178 i voti favorevoli, 102 no e 4 astenuti. domani mattina ci sarà il voto finale sul provvedimento. Quella di oggi è la seconda fiducia chiesta d alla maggioranza sul provvedimento. periodicodaily

(Adnkronos) – Ok alla fiducia sul dl Superbonus , nel testo identico già passato al Senato, da parte dall'aula della Camera : 178 i voti favorevoli, 102 no e 4 astenuti. domani mattina ci sarà il voto finale sul provvedimento. Quella di oggi è la seconda fiducia chiesta d alla maggioranza sul provvedimento. webmagazine24

Superbonus, ok alla fiducia sul decreto anche alla Camera: domani il voto definitivo - superbonus, ok alla fiducia sul decreto anche alla Camera: domani il voto definitivo - Ok alla fiducia sul dl superbonus, nel testo identico già passato al Senato, da parte dall'aula della Camera: 178 i voti favorevoli, 102 no e 4 astenuti. Domani mattina ci sarà il voto finale sul ... adnkronos

Superbonus, via libera della Camera alla fiducia sul decreto legge - superbonus, via libera della Camera alla fiducia sul decreto legge - Arriva il via libera della Camera alla fiducia sul decreto legge superbonus, con 178 voti favorevoli e 102 contrari. notizie

Superbonus, passa alla Camera la fiducia al provvedimento - superbonus, passa alla Camera la fiducia al provvedimento - Con 178 voti favorevoli, 102 contrari e 4 astenuti la Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul dl superbonus, ossia sul provvedimento recante misure urgenti in materia di agev ... tgcom24.mediaset