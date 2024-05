Sunak rompe gli indugi e convoca le elezioni anticipate | alle urne il 4 luglio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Rishiglile prossimeparlamentari per il 4. «Ora è il momento per la Gran Bretagna di scegliere il proprio futuro», ha dichiarato nel suo annuncio al Paese sotto la pioggia davanti a Downing Street. La decisione diè arrivata nel giorno in cui dati ufficiali hanno mostrato che l'inflazione nel Regno Unito è scesa bruscamente al 2,3%, il livello più basso in quasi tre anni. «Oggi è un momento importante per l'economia: l'inflazione è tornata alla normalità», ha rivendicato il leader dei tories. «Ci aspettano giorni più luminosi, ma solo se ci atteniamo al piano per migliorare la sicurezza economica e le opportunità per tutti». Gli elettori del Regno Unito sceglieranno tutti i 650 membri della Camera dei Comuni per un mandato che durerà cinque anni. Il partito che otterrà la maggioranza, da solo o in coalizione, formerà il prossimo governo e il suo leader sarà eletto primo ministro.

