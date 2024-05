(Di mercoledì 22 maggio 2024) Come si racconta la vita di un uomo comune, un, attraverso lo sguardo e la voce di un figlio? Se lo domanda José Henrique Bortoluci, che traccia una risposta nel suo librodi mio... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Sulle strade di mio padre - Sulle strade di mio padre - Come si racconta la vita di un uomo comune, un padre, attraverso lo sguardo e la voce di un figlio Se lo domanda José Henrique Bortoluci, che traccia una risposta nel suo libro Sulle strade di mio pa ... ilfoglio

Ghali compie 31 anni, la dedica toccante: «Il mio peccato più grande nella vita Non aver fatto pace con papà» - Ghali compie 31 anni, la dedica toccante: «Il mio peccato più grande nella vita Non aver fatto pace con papà» - «È come se in questo giorno, ogni anno, affronto il mio più grande peccato: non aver fatto pace con mio padre». Anche nel giorno del 31esimo compleanno, Ghali sceglie ... leggo

Ghali compie 31 anni: «Il giorno del mio compleanno è come se affrontassi il mio più grande peccato: non aver fatto pace con mio padre» - Ghali compie 31 anni: «Il giorno del mio compleanno è come se affrontassi il mio più grande peccato: non aver fatto pace con mio padre» - Il cantante pubblica un post a corredo di una foto che lo ritrae da bambino sul bordo di un’aiuola e scrive una lunga riflessione:«Cammino ancora oggi sui bordi delle strade come un equilibrista. Sui ... milano.corriere