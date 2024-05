Sulla Diga di Genova il Centrodestra porta avanti la linea di Toti e Spinelli

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Alla fine la “variante decisa tra pochi intimi sullo yacht di Aldo, notoriamente interessato a una precisa ripartizione del porto dicon una ‘certa’del porto di, pasteggiando a patate e caviale” (copyright del consigliere M5s Fabio Tosi) è passata. Ieri, infatti, il Consiglio regionale ligure ha dato l’ok al mutuo da 57 milioni all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale per finanziare il secondo lotto della nuovadel porto di. Al primo vero snodo politico dopo gli arresti domiciliari del presidente Giovanni, ilsi è ricompattato e ha seguito ladel leader momentaneamente impedito: 17 i voti a favore, 12 i contrari (centrosinistra e M5S). Per il sostituto di, Piana, laè “un’infrastruttura strategica per il continente” “Un’opera chiave per la Liguria, il Paese e l’Europa”, ha detto non senza enfasi drammatica, il presidente ad interim della Regione, il leghista Alessandro Piana.

