Studenti indecisi? Scuola ’pratica’

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Gliche non hanno ancora scelto lada frequentare dopo la terza media, o non sono soddisfatti dellasuperiore che stanno frequentando, possono sperimentare Università dei Sapori e Innovazione Terziario, le agenzie formative di Confcommercio Umbria. Rrappresentano una alternativa vincente con la loro proposta di percorsi di istruzione e formazione professionale quadriennali, dall’impronta fortemente pratica, che attribuiscono un diploma tecnico professionale spendibile in Italia e in ambito comunitario. Al 3° anno gli allievi ottengono la qualifica professionale. Le lezioni si svolgono secondo il normale calendario scolastico regionale, da settembre a giugno, e il percorso formativo è completamente gratuito. La comodità della sede delle lezioni, situata in via Fontivegge 55, quindi facilmente raggiungibile con bus, treno e minimetrò, rendono questa soluzione ideale.